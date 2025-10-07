پخش زنده
هواشناسی اصفهان در خصوص غبارآلودگی، افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا تا چهار روز آینده، هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از امروز سهشنبه تا شنبه ۱۹ مهر، مناطق مرکزی استان شامل کاشان، لنجان (زرینشهر)، مبارکه، شاهینشهر و میمه، نجفآباد و شهر اصفهان تحت تأثیر غبارآلودگی، افزایش غلظت آلایندهها، کاهش دید و کیفیت هوا قرار دارد.
این شرایط میتواند در شرایط کنترل نکردن منابع آلاینده به هوای ناسالم برای گروههای حساس بهویژه در نواحی پرتردد و صنعتی منجر شود.
هواشناسی اصفهان توصیه کرده است که ترددهای غیرضروری، بهویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی کاهش یابد و از ناوگان حملونقل عمومی استفاده شود و ارگانهای مرتبط تدابیر پیشگیرانه را به کار گیرند.
هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و اجرای کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند.
هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.