به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سلیمان رزاقی گفت: پرونده گرانفروشی هزار و ۶۰۰ کیلوگرم برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رزاقی گفت: جهاد کشاورزی، این تخلف را در بازرسی از یک واحد صنفی خشکبار کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.