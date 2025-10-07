جریمه تاوان گرانفروشی برنج
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از محکومیت پنج میلیارد ریالی برای گرانفروشی برنج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، سلیمان رزاقی گفت: پرونده گرانفروشی هزار و ۶۰۰ کیلوگرم برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رزاقی گفت: جهاد کشاورزی، این تخلف را در بازرسی از یک واحد صنفی خشکبار کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.