به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایری از برنامه ریزی برای تولید گوشت قراردادی در جامعه عشایری خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تامین بخش بیشتری از گوشت مورد نیاز کشور به زودی اجرایی می شود.

میرزاوند افزود: حمایت از تولید داخلی، به ویژه در قالب تولید قراردادی و دانش‌بنیان، می‌تواند کشور را به خودکفایی در تولید گوشت قرمز برساند و از واردات بی‌رویه جلوگیری کند.