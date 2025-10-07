پخش زنده
امروز: -
تولید بسیاری از مایحتاج روزمره در فعالیت های روزمره عشایر، این هموطنان را تبدیل به جامعه ای خوداتکا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایری از برنامه ریزی برای تولید گوشت قراردادی در جامعه عشایری خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تامین بخش بیشتری از گوشت مورد نیاز کشور به زودی اجرایی می شود.
میرزاوند افزود: حمایت از تولید داخلی، به ویژه در قالب تولید قراردادی و دانشبنیان، میتواند کشور را به خودکفایی در تولید گوشت قرمز برساند و از واردات بیرویه جلوگیری کند.