پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود از بازگشت به تحصیل ۸ دانشآموز بازمانده از تحصیل لنگرودی با پیگیری دستگاه قضا این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد کرمی گفت: در چارچوب اجرای طرح ملی «نماد» برای تحقق برنامههای تحولی قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و با پیگیریهای مستمر، ۸ دانش آموز بازمانده از تحصیل در لنگرود به چرخه آموزش بازگردانده شدند.
وی با بیان اینکه این دانش آموزان جزو خانوادههای کم برخوردار شهرستان لنگرود هستند گفت: با کمک خیران به خانوادههای کم برخوردار ۵ دانشآموز در این شهرستان هم کمکهای معیشتی ارائه شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود افزود: همچنین ۶ دانشآموز که در معرض خشونت و یا آسیب اجتماعی قرار داشتند با مداخله و اقدام به موقع دستگاه قضایی، مورد مراقبت و حمایت ویژه قرار گرفتند.