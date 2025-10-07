دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود از بازگشت به تحصیل ۸ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل لنگرودی با پیگیری دستگاه قضا این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد کرمی گفت: در چارچوب اجرای طرح ملی «نماد» برای تحقق برنامه‌های تحولی قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و با پیگیری‌های مستمر، ۸ دانش آموز بازمانده از تحصیل در لنگرود به چرخه آموزش بازگردانده شدند.

وی با بیان اینکه این دانش آموزان جزو خانواده‌های کم برخوردار شهرستان لنگرود هستند گفت: با کمک خیران به خانواده‌های کم برخوردار ۵ دانش‌آموز در این شهرستان هم کمک‌های معیشتی ارائه شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود افزود: همچنین ۶ دانش‌آموز که در معرض خشونت و یا آسیب اجتماعی قرار داشتند با مداخله و اقدام به موقع دستگاه قضایی، مورد مراقبت و حمایت ویژه قرار گرفتند.