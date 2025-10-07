پخش زنده
قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه ضمن تسلیت شهادت دو تن از کارکنان مستقر در پایگاههای عملیاتی سپاه شهرستان سروآباد اعلام کرد: این شرارت بدون پاسخ نخواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابطعمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسلام نیروی زمینی سپاه، مقارن شامگاه روز دوشنبه مورخه چهاردهم مهرماه به دنبال تعرض و درگیری اشرار مسلح ضد انقلاب به یکی از پایگاههای عملیاتی سپاه شهرستان سروآباد دو تن از کارکنان مستقر در این پایگاه به نامهای ایوب شیری و حجت الاسلام علیرضا ولی زاده به مقام شهادت نائل آمدند.
قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسلام نیروی زمینی سپاه ضمن تسلیت شهادت این عزیزان به خانوادهها و همرزمان شهدا با هشدار به عناصر خودفروخته و مزدور ضدانقلاب اعلام میکند که این شرارت بدون پاسخ نخواهد ماند و به آمران و مسببان این اقدام مذبوحانه پاسخ قاطع داده خواهد شد.