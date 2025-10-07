به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، با حضور بانوان فعال در حوزه توسعه روستایی، کارشناسان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، مشاور امور بانوان فرمانداری و نیرو‌های یگان حفاظت بردسکن برگزار شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسکن در این مراسم گفت: این پویش با هدف توانمندسازی بانوان روستایی، ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و توسعه کاشت نهال‌های بومی و سازگار با اقلیم منطقه برگزار شد.

مهندس حمیدرضا اقبالی ادامه داد: در جریان این برنامه، بانوان تسهیلگر روستایی از بخش‌های مختلف نهالستان بازدید کردند و با روش‌های تولید و پرورش گونه‌های اقتصادی مانند اکالیپتوس برای زراعت چوب، آنغوزه، کاپاریس و سایر گونه‌های جنگلی و بیابانی آشنا شدند.

اقبالی با اشاره به نقش شرکت فراگیر منابع طبیعی و آبخیزداری بردسکن در تولید و نگهداری نهال‌ها گفت: این شرکت با فعالیت‌های تخصصی خود، زمینه مناسبی برای آموزش و مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی فراهم کرده است.