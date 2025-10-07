به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این اطلاعیه تأکید شده است که وام تحصیلی به دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی که در بازه مجاز تحصیلی (چهار نیمسال) مشغول به تحصیل هستند، تعلق می‌گیرد.

بر اساس این دستورالعمل، مبلغ وام برای دانشجویان مجرد ماهیانه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و برای دانشجویان متأهل ماهیانه ۱۷ میلیون ریال تعیین شده است. همچنین، به دانشجویان متأهل مرد ماهیانه و به ازای هر فرزند ۴ میلیون ریال به عنوان تسهیلات اولاد پرداخت می‌شود.

مهلت ثبت درخواست و تحویل مدارک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.

مدارک لازم جهت دریافت وام تحصیلی:

۱- اصل سند تعهد محضری:B ۲ n.ir/e ۷۹۳۲۵ به همراه کپی حکم کارگزینی یا فیش حقوقی یا پروانه کسب ضامن و تحویل آن به کارشناس اداره رفاه واقع در ساختمان خوارزمی طبقه اول اتاق ۱۱۱. (ویزه دانشجویانی که تا به حال تعهد محضری تحویل نداده‌اند.)

۲-ثبت درخواست وام در پرتال تسهیلات دانشجویی: my.srd.ir

۳ – افتتاح حساب دانشجویانی که قبلا شماره حساب بانک تجارت خود را برای ثبت در صندوق وزارت بهداشت به اداره رفاه تحویل داده‌اند، نیازی به افتتاح حساب جدید ندارند، اما سایر دانشجویان لازم است جهت تسهیل فرآیند پرداخت وام نسبت به افتتاح حساب در بانک مهر ایران اقدام نمایند.

همچنین تاکیده شده که:

۱- دانشجویانی که در مقطع قبل در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت بهداشت تحصیل کرده‌اند در صورت داشتن بدهی معوقه ابتدا باید نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند، در غیر اینصورت از لیست تسهیلات حذف خواهند شد.

۲- پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان دارای مشاغل رسمی، پایدار، بورسیه و یا دریافت کنندگان کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر ممنوع است.

۳- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۲۸۸۴۰۳۲ تماس بگیرید.