فرماندار مراغه در بازدید مدیران کل راه آهن و دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی نسبت به بازنگری در تکمیل زیرگذر نیمهتمام ورودی شهر خداجو تاکید کرد.
وی افزود: ناقص ماندن این زیر گذر ضمن ایجاد مشکلات اجتماعی تردد اهالی این شهر و ۱۰ روستای مسیر را دچار مشکل کرده است.
فرماندار مراغه افزود: طرحی که برای رفاه مردم منطقه احداث شده حالا آنها را دچار رنج و عذاب کرده است.
وی گفت:با توجه به اجرای نادرست طرح باید نسبت به انجام مطالعه مجدد اقدام شود تا طرح جایگزین اجرا شود.
امینیان افزود:سرعت بخشیدن به مطالعه این طرح توسط استانداری، راه آهن و راه و شهرسازی اصلیترین خواسته اهالی منطقه است.