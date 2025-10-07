فرماندار مراغه در بازدید مدیران کل راه آهن و دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی نسبت به بازنگری در تکمیل زیرگذر نیمه‌تمام ورودی شهر خداجو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، امین امینیان گفت:ساخت زیرگذر نیمه‌تمام شهر خداجو حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده ولی به خاطر مشکلات فنی و اجرای نادرست نیمه تمام رها شده است.

وی افزود: ناقص ماندن این زیر گذر ضمن ایجاد مشکلات اجتماعی تردد اهالی این شهر و ۱۰ روستای مسیر را دچار مشکل کرده است.

فرماندار مراغه افزود: طرحی که برای رفاه مردم منطقه احداث شده حالا آنها را دچار رنج و عذاب کرده است.

وی گفت:با توجه به اجرای نادرست طرح باید نسبت به انجام مطالعه مجدد اقدام شود تا طرح جایگزین اجرا شود.

امینیان افزود:سرعت بخشیدن به مطالعه این طرح توسط استانداری، راه آهن و راه و شهرسازی اصلی‌ترین خواسته اهالی منطقه است.