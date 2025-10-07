پخش زنده
مدیرکل استاندارد همدان از مردم استان خواست هنگام خرید از استاندارد بودن کالاها اطمینان پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیرمسعود مجیدی در جمع خبرنگاران از همه مردم خواست مانند یک بازرس استاندارد، به علامت استاندارد روی کالاها و نازلهای سوخت و برچسب استاندارد ترازوها و باسکولها توجه کنند.
وی با اشاره به ارتباط استاندارد با ایمنی افراد جامعه، افزود: برای استعلام استاندارد بودن کالاها، باید کد ۱۰ رقمی زیر علامت استاندارد کالا را به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنیم.
مجیدی همچنین با اشاره به پایش استاندارد وسایل توزین اصناف، از جمله ترازوها و باسکول ها، گفت: ترازو و باسکولی که برچسب استاندارد داشته باشد، سالم و مورد تایید سازمان استاندارد است.