به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با تأکید بر عمق روابط عراق و ایران، گفت که تعامل میان دو کشور تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شود؛ بلکه پیوندهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و اقتصادی، این دو کشور را به همسایگانی راهبردی تبدیل کرده است.

وزیر خارجه عراق در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری رسمی این کشور (واع)، موضوعات سیاست خارجی عراق، روابط با کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی و همسایگان منطقه‌ای پرداخت و همچنین روند دموکراسی و آمادگی‌ها برای انتخابات آینده را مورد بررسی قرار داد.