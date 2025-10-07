وزیر خارجه عراق:
روابط ایران و عراق فراتر از مرزها است
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با تأکید بر عمق روابط عراق و ایران، گفت که تعامل میان دو کشور تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشود؛ بلکه پیوندهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و اقتصادی، این دو کشور را به همسایگانی راهبردی تبدیل کرده است.
وزیر خارجه عراق در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری رسمی این کشور (واع)، موضوعات سیاست خارجی عراق، روابط با کشورهای عضو ائتلاف بینالمللی و همسایگان منطقهای پرداخت و همچنین روند دموکراسی و آمادگیها برای انتخابات آینده را مورد بررسی قرار داد.
وزیر خارجه عراق در خصوص روابط با ایران، گفت : عراق با ایران مرزهای طولانی دارد و روابط مشترک اجتماعی، فرهنگی، دینی و اقتصادی فراوانی میان دو کشور وجود دارد. ما جامعه ایرانی را نیز بهخوبی میشناسیم، چه از نظر فرهنگ مشترک و چه بهواسطه همجواری .