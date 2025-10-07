به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، لیدا تفتی افزود: کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت کیش، در راستای آغاز سال تحصیلی و تضمین سلامت دانش‌آموزان، از وضعیت بهداشتی مدارس بازدید کردند.

او افزود: کارشناسان، وضعیت بهداشتی فضا‌های آموزشی و کیفیت آب آشامیدنی مدارس را بررسی و برای تعیین سلامت آب، کلرسنجی و نمونه‌برداری انجام دادند.

کارشناس مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، گفت: نظارت جدی بر بوفه‌های مدارس انجام می شود تا از عرضه مواد غذایی مجاز اطمینان حاصل شود و از فروش اقلام ممنوعه به دانش‌آموزان جلوگیری شود.

تفتی خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت بهسازی محیط مدارس با هدف مقابله با پشه آئدس نیز در این سرکشی ها بررسی شد.

او افزود: کارشناسان بر حذف هرگونه منبع آب راکد و رعایت نکات بهداشتی برای از بین بردن زیستگاه‌های احتمالی پشه آئدس، ناقل بیماری‌ تب دانگ نظارت و توصیه‌های لازم را ارائه کردند.