به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی اقبال به مناسبت ۱۵ مهر، روز روستا گفت: قانون ساماندهی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، یکی از مهمترین قوانینی که در راستای اجرای قوانین جامع حدنگار و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سنددار شدن املاک روستا‌ها در حال اجراست.

وی افزود: در ۶ ماه اول سال گذشته تعداد ۲ هزار و ۷۶۰ سند در راستای اجرای این قانون صادر شده بود که امسال با رشد ۱۵۲ درصدی به چهار هزار و ۱۹۴ برگ افزایش یافته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد اظهار داشت: تلاش‌های شبانه روزی منجر به کسب رتبه اول کشور در اجرای قانون ساماندهی و صدور اسناد اراضی و املاک روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر توسط یزد شده است.