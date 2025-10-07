به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان رئيس موسسه تحقیقات پنبه کشور در این مراسم گفت: یک رقم جدید پنبه تا پایان سال به کشاورزان معرفی می شود.

قربانی افزود : دو رقم دیگر هم در دست مطالعه است که یکی از این بذرها، بذر هیبریدی است و سالانه میلیون ها دلار ارز بابت تامین آن از کشور خارج می شود که پزوهشگران ما در حال تولید این بذر هستند.

او گفت: پنبه بهترین محصول برای تناوب کشت در گلستان است.

پنبه تار و پود زندگی ماست ، شعار امسال روز جهانی پنبه است.

