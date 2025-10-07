معرفی یک بذر جدید پنبه تا پایان سال
گردهمایی بزرگداشت روز جهانی پنبه امروز در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ رئيس موسسه تحقیقات پنبه کشور در این مراسم گفت: یک رقم جدید پنبه تا پایان سال به کشاورزان معرفی می شود.
قربانی افزود : دو رقم دیگر هم در دست مطالعه است که یکی از این بذرها، بذر هیبریدی است و سالانه میلیون ها دلار ارز بابت تامین آن از کشور خارج می شود که پزوهشگران ما در حال تولید این بذر هستند.
او گفت: پنبه بهترین محصول برای تناوب کشت در گلستان است.
پنبه تار و پود زندگی ماست ، شعار امسال روز جهانی پنبه است.
امروز و در حاشیه این گردهمایی، مسابقه چیدن پنبه هم برگزار و به افراد برتر جوایزی اهدا شد.