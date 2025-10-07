آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیر عمد از زندانهای کهگیلویهوبویراحمد
مدیر نمایندگی ستاد دیه کهگیلویهوبویراحمد گفت: در ۲ هفته اخیر مهرماه در ادامه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، ۱۰ نفر از زندانیان واجدالشرایط از مراکز ندامتگاهی استان آزاد شدند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه کهگیلویهوبویراحمد تصریح کرد: هزینه آزادی این ۱۰ نفر ( ۹ مرد و یک زن) از طریق تسهیلات بانکی، آورده زندانی، منابع ستاد دیه خیرین و نیکوکاران و گذشت شکات تامین شد.
فلاحتیمطلق با بیان اینکه هماکنون ۱۸۴ زندانی جرایم غیرعمد در این استان وجود دارد، تاکید کرد: مبلغ بدهی این افراد ۷۰۰ میلیارد تومان است .
وی ادامه داد: شماره شبا IR۴۳۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۰۹۲۱۶۳۰۰۵ بانک ملی بنام ستاد دیه استان کهگیلویهوبویراحمد و شماره شبا بانک ملی بنام ستاد دیه استان، شماره حساب ۰۲۱۷۰۹۲۱۶۳۰۰۵ نزد بانک ملی و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۶۳۳۳ به نام ستاد دیه نزد بانک ملی آماده دریافت کمک خیران است.