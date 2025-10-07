پخش زنده
استاندار همدان گفت: تصمیمات شورای راهبری تحول اداری میتواند به بهبود عملکرد دستگاهها و تحقق برنامههای تحولی دولت کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست اعضای شورای راهبری تحول اداری استان همچنین افزود: چابک سازی نیروها، فعال کردن و با انگیزه کردن آنها به منظور اجرای ماموریتها و تکالیف محوله ضروری است که در این راستا باید از نیروهای کارشناس خبره و توانمند استفاده و آنها را حمایت و تقویت کرد.
او تاکید کرد: شورای راهبری تحول اداری بسیار مهم است و نقش بسیار حیاتی و تاثیرگذار در حوزه مدیریت اجرایی کشور و استان ایفا میکند، بنابراین باید جلسات این شورا به صورت منظم تشکیل شود.
استاندار همدان تصریح کرد: در مسیر توسعه استان، اصلاح ساختار اداری، ارتقاء سرمایه انسانی، بهبود فرآیندها و شفافیت در تصمیمگیریها از اولویتهای ماست، چابکسازی نظام اداری تنها با برنامهریزی دقیق و نظارت مداوم بر عملکرد دستگاهها ممکن است.
ملانوری با اشاره به دستاوردهای مدیریتی استان در یک سال گذشته گفت:در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد ۶۳ درصدی در جذب اعتبارات عمرانی بودیم؛ همچنین رتبه استان در حوزه بهرهوری و جذب سرمایهگذاری ارتقاء یافته است.
او گفت: در بخش انرژیهای تجدیدپذیر نیز همدان توانسته سهم قابلتوجهی در تولید برق خورشیدی به خود اختصاص دهد و برگزاری نمایشگاههای تخصصی و حمایت از تولید داخلی از دیگر اقدامات مؤثر استان بوده است.
استاندار با اشاره به نقش نیروی انسانی در تحول اداری تاکید کرد:نیروی انسانی کارآمد، ستون اصلی توسعه است، اگر به انگیزه و معیشت کارکنان توجه نکنیم، بهرهوری هم افزایش نخواهد یافت.
ملانوری همچنین روز ملی روستا و عشایر را گرامی داشت و گفت: روستاییان و عشایر، پایههای تولید و امنیت غذایی کشور هستند و حمایت از آنان در اولویت برنامههای دولت قرار دارد.
در ادامه این نشست، کرکهآبادی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری نیز گزارشی از وضعیت نیروی انسانی و ضرورت بازنگری در ساختار اداری ارائه کرد و گفت: نسبت نیروی انسانی استان همدان کمتر از میانگین کشوری است و باید با برنامهریزی و تفسیر درست قوانین، زمینه جذب نیروهای متخصص فراهم شود.
وفایی، مدیرکل سازمان برنامه و بودجه استان همدان نیز با تأکید بر جایگاه کلیدی این شورا در افزایش کارایی نظام اداری گفت:شورای راهبری تحول اداری وظیفه هدایت دستگاههای اجرایی به سمت تحقق بهینه مأموریتهای قانونی را دارد.