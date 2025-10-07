«مشتاق احمدخان» سیاستمدار و عضو سابق مجلس سنای پاکستان که در جریان یورش رژیم صهیونیستی به ناوگان «صمود» دستگیر شده بود، آزاد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان با اعلام این خبر گفت: خوشحالم تأیید کنم مشتاق احمد، سناتور سابق آزاد شده و اکنون به‌طور ایمن در سفارت پاکستان در اردن حضور دارد؛ او از وضعیت جسمی و روحی خوبی برخوردار است.

وی از همه کشور‌هایی که در این زمینه وارد عمل شدند و به وزارت امور خارجه پاکستان کمک کردند، قدردانی کرد.

مشتاق احمدخان در سخنانی پس از آزادی اش گفت: طی پنج تا شش روز بازداشت در صحرا (ناگه‌و) مورد رفتار خشونت‌آمیز قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط بازداشت افزود: دستانش با دست‌بند بسته و پاهایش با زنجیر محدود شده، چشمانش پوشانده شده و با سگ مورد تهدید قرار گرفته است.

این سیاستمدار پاکستانی گفت: مبارزه برای آزادی فلسطین ادامه خواهد داشت.

مشتاق احمد که ریاست پویش مردمی نجات غزه را نیز برعهده دارد، همچنین بر عزم خود و همراهان برای تکرار تلاش‌ها برای رساندن کمک به غزه تاکید کرد.