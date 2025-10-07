به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم رونمایی از برنامه راهبردی ۸ ساله دوم فدراسیون کشتی امروز (۱۵ مهر) با حضور سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، برگزار شد.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر جایگاه ویژه کشتی در ورزش ایران، اظهار داشت: حضور آقای پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مراسم، ارزش و اهمیت کشتی را نشان داد. ورزش به ویژه کشتی در ایران فقط فعالیت جسمانی یا تفریحی نیست، بلکه می‌تواند نقشی اساسی در تقویت سرمایه اجتماعی کشور ایفا کند.

وی افزود: وزارت ورزش و جوانان در دولت چهاردهم با رویکردی راهبردی، برنامه جامع موفقیت در المپیک را طراحی کرده است و این برنامه هم‌اکنون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت بررسی قرار دارد. بسیاری از فدراسیون‌ها نیز برنامه‌های راهبردی خود را ارائه داده‌اند و در این طرح‌ها بر استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تأکید شده است.

دنیامالی با تمجید از عملکرد فدراسیون کشتی، گفت: فدراسیون کشتی از پیشروترین فدراسیون‌ها در استفاده از فناوری‌های نو و علمی برای توسعه ورزش است. کشتی نماد غیرت و هویت ایرانی است و برنامه ۸ ساله جدید این فدراسیون، مسیر توسعه همه‌جانبه این رشته ملی را تا المپیک ۲۰۳۲ ترسیم می‌کند.

وزیر ورزش و جوانان افزود: با حمایت دولت، وفاق ملی و نگاه ویژه رئیس‌جمهور، مسیر توسعه پایدار ورزش در دستور کار قرار گرفته است. هدف ما تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار ایران قوی با ورزش قوی است؛ و این هدف با تلاش و همت جوانان شایسته کشورمان محقق خواهد شد.