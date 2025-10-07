امام جمعه اصفهان در دیدار مدیران ورزشی استان بر نگاه ویژه به هیئت‌های ورزشی و حمایت از رشته‌های غیرفوتبالی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد در دیدار با رئیس و اعضاء هیئت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان، بر ضرورت اختصاص اماکن ورزشی در محلات مختلف و لزوم عقلانیت در توسعه رشته‌های ورزشی تأکید کرد.

امام جمعه اصفهان با بیان لزوم دلسوزی بیشتر مسئولان برای ورزش درهمه ابعاد اعم از قهرمانی و همگانی گفت: نباید ورزش را در سلامت جامعه دست کم گرفت و لازم است نیاز‌های واقعی کشور در نظر گرفته شود وبه سمت ترویج و گسترش هر چه بیشتر ورزش همگانی گام برداشت.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه اصفهان در ادامه با اشاره به نیاز بانوان به امکانات ورزشی مناسب افزود: برخی تصور می‌کنند کار‌های روزمره در منزل جایگزین ورزش است، در حالی که ورزش یک فن تخصصی است و حتی ورزشکاران نیز بدون رعایت اصول فنی دچار آسیب می‌شوند.

در این دیدار رئیس هیئت‌های ورزشی استان اصفهان هم، با اشاره به گستردگی این نهاد افزود: هیئت انجمن‌های ورزشی دارای ۲۸ کمیته فعال است، اما مشکل اصلی، کمبود امکانات و مکان‌های ورزشی مناسب است.

جمشیدی اضافه کرد: هیئت انجمن‌های ورزشی؛ خانواده‌ای پرجمعیت با چالش‌های فراوان است.

وی تاکید کرد: ۵۶ هیئت ورزشی نیازمند سالن اختصاصی هستند، اما متأسفانه برخی اماکن ورزشی به اجاره داده می‌شوند.

در پایان نیز اعلام شد که هیئت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان، ۲۷ رشته ورزشی را تحت نظر دارد که سه رشته المپیکی و مابقی در سطوح ملی، آسیایی و جهانی فعال هستند.