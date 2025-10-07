پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه امام رضا (ع) گفت: وحدت نیروهای مسلح باعث تولید قدرت میشود و تهدیدات را خنثی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه امام رضا (ع) در ضیافت همدلی فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه که به مناسبت هفته فراجا به میزبانی سپاه برگزار شد گفت: اهمیت تحلیل تهدیدات و استفاده از ابزار هنر برای امیدآفرینی در جامعه مورد تأکید است.
سردار سید هاشم غیاثی افزود: ما به عنوان نیروهای امنیتی باید تهدیدات را خوب بشناسیم و به خوبی شرایط را تحلیل کنیم و با برنامه ریزی دقیق به امیدآفرینی در جامعه کمک کنیم.
وی با اشاره به برگزاری نمایش میدانی کنگره ۱۸۰۰۰شهید استان خراسان رضوی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد از شرکتکنندگان در این کنگره را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند.
سردار غیاثی گفت: کنگره به دنبال انتقال پیام شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان است تا آنها بتوانند با تاریخ خود آشنا شده و از آن الهام بگیرند.
وی همچنین به نقش مهم شهدای سرافراز در ایجاد انگیزه و امید در جوانان اشاره کرد و افزود: شهید سلامی بارها تأکید میکرد که دشمنان ما نمیتوانند به جوانان ما آسیب بزنند و با همین جوان ها در مقابل آنها میایستم.
وی ادامه داد: ما باید از این فرصتها بهره ببریم و با استفاده از هنر، جوانان را به سمت ارزشهای اسلامی و ملی جذب کنیم.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای برپایی کنگره ۱۸ هزار شهید، گفت: ما برنامهریزی دقیقی برای این کار انجام دادیم و با همکاری گروههای مختلف، تاریخ خراسان را به شکلی جذاب و آموزنده به نمایش گذاشتیم. این کنگره میتواند پیامآور عزت و مردانگی برای نسل جوان باشد.
سردار غیاثی افزود: تا کنون بیش از ۱۲۳ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردهاند و درصد رضایتمندی از آن بسیار بالا بوده است.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به اهمیت انتقال پیامهای تاریخ ایران و مقاومت اسلامی به نسل جوان، تصریح کرد: ما باید تاریخ خود را به گونهای روایت کنیم که جوانان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. نمایشهایی مانند ۱۸۰۰۱ میتواند آگاهی و شناخت لازم را در این زمینه ایجاد کند.
سردار غیاثی همچنین به برنامههای آینده اشاره کرد و گفت: ما آمادگی داریم تا در فصول مختلف نمایشهای مشابهی با هدف آشنایی نسل جدید برگزار کنیم تا جوانان ما به پیشینیان خود افتخار کنند.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) ادامه داد: ما باید دامنه تأثیرات خود را گسترش دهیم و از تمام ظرفیتها برای جذب جوانان استفاده نموده که البته این امر مستلزم همکاری و همفکری همه نیروها است تا بتوانیم در برابر تهدیدات دشمنان ایستادگی کنیم.
وی در ادامه به اهمیت وحدت و همبستگی بین نیروهای نظامی و انتظامی اشاره کرد و گفت: در کنار هم بودن بسیار ارزشمند است و این وحدت در میدان عمل نشاندهنده قدرت ما در برابر تهدیدات است.
وی تأکید کرد: ما باید به جوانان یادآوری کنیم که تاریخ انقلاب ما پر از افتخارات است و نباید تحت تأثیر القائات بیگانگان قرار بگیرند.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) ضمن تقدیر از تلاشهای نیروهای امنیتی و انتظامی، گفت: امیدواریم که با اتحاد و همدلی، بتوانیم به بهترین نحو ممکن از ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کنیم. شهدا محور وفاق و اتحاد ما هستند و باید تلاش کنیم تا یاد آنها را زنده نگه داریم.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه خدمت به مردم اولویت مأموریت فراجا است، گفت: خدمت به مردم؛ مهمترین مأموریت فراجا است و با تلاش مضاعف و همدلی بیشتر، امنیت را برای مردم هدیه میکنیم.
سردارتقوی افزود: همدلی و همکاری بین نیروهای نظامی و انتظامی میتواند ما را در مقابل تلههای طراحی شده توسط دشمنان مقاومتر کند.
وی با اشاره به تجلیل از شهدای دفاع مقدس و خدمات ارزنده آنان، اظهار داشت: ما باید قدردان زحمات و فداکاریهای شهدا باشیم و این ارادت را در عمل نشان دهیم.
سردار تقوی با تقدیر از تلاشهای سردار غیاثی و همکارانشان در برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای استان گفت: خدمت به دهها هزار نفر در این مراسم کار بسیار دشواری است و نیاز به زحمات و دقت بالایی دارد.
وی با اشاره به شرایط امنیتی کنونی، افزود: امروز وظیفه ما در برابر تهدیدات امنیتی سنگینتر از گذشته است. با ید با تلاش مضاعف و همدلی بیشتر، امنیت را برای مردم فراهم کنیم.
وی ادامه داد: با همت و تلاش میتوانیم امنیت را برای مردم استان خراسان رضوی تأمین کنیم و در راستای خدمت به انقلاب اسلامی گام برداریم.
سردار تقوی در پایان گفت: امیدواریم با همدلی و همکاری، بتوانیم از تمامی چالشها عبور کرده و آیندهای روشن برای استان رقم بزنیم.