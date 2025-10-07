همپوشانی مذهبی شیعیان و اهل سنت ، عامل پیشگیری از تفرقه
همپوشانی مذهبی شیعیان و اهل سنت باعث ایجاد اعتماد متقابل، کاهش شایعات و پیشگیری از تفرقه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی امروز در دیدار با نخستین فرماندار اهل سنت خراسان رضوی گفت: مناطق تلفیقی نمادِ همزیستی مسالمتآمیز و انسجام ملی هستند.
آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با «محمد شاهرخی»، نخستین فرماندار اهل سنت خراسان رضوی در شهرستان صالح آباد افزود: مردم روزمره با یکدیگر تعامل دارند و در زمانهای بحران بهسرعت یکدست میشوند.
وی اضافه کرد: تنوع دینی زمینه تبادل فکری، فرهنگی و علمی را فراهم میآورد و جشنهای مشترک حس وحدت را تقویت میکند، در همین راستا امیدواریم مردم منطقه بتوانند از آثار و برکات حضور شما بیشترین بهره را ببرند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به شرایط خاص شهرستان صالحآباد اظهار کرد: با توجه به اینکه وضعیت جادهای این شهرستان از شرایط مطلوب و استانداردی برخوردار نیست، نخستین اقدام عملی، ساخت جاده است.
آیتالله علمالهدی گفت: اگر زیرساختهای جادهای فراهم شود، حمل و نقل و رفت وآمد تسهیل میشود و امکان اشتغالزایی نیز برای مردم این منطقه فراهم خواهد شد، همچنین امکان سرمایهگذاری در شهرستان صالح آباد فراهم میشود.
وی با اشاره به تقویت دامداری و ارتباط با کشور افغانستان در خصوص تبادل دام گوسفند، افزود: این موضوع میتواند مشکل اشتغال و درآمدزایی این شهرستان را در بازه زمانی کوتاهتری برطرف کند.
شهرستان تلفیقی صالح آباد با ۵۲ هزار نفر جمعیت شیعه و سنی و ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکمنستان و افغانستان در ۲۵۱ کیلومتری جنوب شرق مشهد قرار دارد.