نشست هماندیشی اعضای هیات امنای محلات ۲۱ گانه منطقه ۲ با حضور مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران، مهدی صالحی شهردار و جمعی از مدیران منطقه ۲ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در این نشست ضمن اشاره به اهمیت جایگاه هیأت امنا، تأکید کرد: تشکیل هیأتهای امنای محلات باهدف افزایش مشارکت اجتماعی و پیگیری مشکلات محلات بوده است و این هیأتها میتوانند در خدمترسانی به شهروندان نقشی فعال و مؤثر ایفا کنند.
وی با بیان اینکه رویکرد شورای شهر در این دوره فراتر از صرفاً فعالیتهای عمرانی است، افزود: «تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، معنوی و شهرنگاری در کنار اجرای فعالیتهای عمرانی و خدماتی از رویکردهای اصلی این دوره از شورای شهر است. بر همین اساس، بهرهمندی از ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی در ساختار هیأت امنا، در نظامنامه شورای اسلامی شهر تهران موردتوجه جدی قرار گرفته است.»
مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲، در تشریح روند اجراییشدن این طرح گفت: تشکیل هیأت امنای محله و انتخاب مدیر محله بر اساس دستورالعملهای دقیق و مصوب، زمینهساز واگذاری واقعی بخشی از امور اجرایی و تصمیمسازیهای محلی به خود مردم است.
صالحی با تأکید بر اصل بنیادین مشارکت، تصریح کرد: اداره محله بدون حضور و مشارکت فعال ساکنان آن معنا ندارد. وی در پایان گفت: بر همین اساس، هیأت امنای محلات تشکیل شده و فرایند انتخاب مدیر محله در ۱۵ محله به سرانجام رسیده است و این فرایند در سایر محلات نیز بهسرعت پیگیری و اجرا خواهد شد.