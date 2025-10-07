به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس اطلاع‌رسانی اداره مطبوعات آستان قدس رضوی گفت: نشریه سالنامه «اداره پست» مربوط به سال ۱۲۹۰ شمسی منتشر شده است و در آرشیو مطبوعات کتابخانه آستان قدس، پنجمین و سیزدهمین شماره از این نشریه مربوط به سال‌های ۱۲۹۳ و ۱۳۰۱ شمسی موجود است.

سید مهدی سیدقطبی با بیان اینکه نخستین شماره مجله «پست و تلگراف» نیز در تابستان ۱۳۰۴ در تهران منتشر شده است، افزود: وزارت پست و تلگراف، صاحب امتیاز این نشریه و میرزا سید محمدخان حجازی، مدیر و نویسنده برخی از مقالات آن بوده است.

وی ادامه داد: این مجله به زبان‌های فارسی و فرانسه نوشته شده است، نوبت انتشار مجله پست و تلگراف نیز به صورت۲ ماهانه با قیمت اشتراک سالیانه ۱۲ قران، ۶ ماهه ۶ قران و تک شماره ۲ قران بود.

کارشناس اطلاع‌رسانی اداره مطبوعات آستان قدس رضوی گفت: کاغذ مجله پست و تلگراف مرغوب، نوع چاپ سربی و قطع نشریه نیز خشتی کوچک است.

قطبی با بیان اینکه محتوی کلی مجله پست و تلگراف به ۲ قسمت رسمی و غیررسمی تقسیم شده است، افزود: قسمت رسمی شامل اخبار معاهدات، نرخ‌های پستی و تغییرات اداره پست و تلگراف است که از سوی وزارتخانه مربوطه صادر شده و محتوی قسمت غیررسمی آن نیز دربردارنده مقالات تاریخی و علمی مرتبط با پست جهان است.

نهم اکتبر مصادف با ۱۷ مهرماه به نام روز جهانی پست نامگذاری شده است.