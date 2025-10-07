یک شهید در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به دیر عامص در شهرستان صور واقع در جنوب لبنان، یک تن به شهادت رسیده و یک شخص دیگر زخمی شده است.