پخش زنده
امروز: -
در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به دیر عامص در شهرستان صور واقع در جنوب لبنان، یک تن به شهادت رسیده و یک شخص دیگر زخمی شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ارتش رژیم صهیونیستی امروز سهشنبه در ادامه نقض آشکار آتشبس در لبنان، یک خودرو را در شهرک «دیرعامص» در شهرستان «صور» واقع در جنوب این کشور با پهپاد هدف قرار داد.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه دیرعامص در شهرستان صور در جنوب لبنان یک شهروند لبنانی شهید و یک نفر دیگر زخمی شده است.