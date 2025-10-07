پخش زنده
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشان گفت: تحصیل در این دانشگاه برای دانشجویان مستعد و نخبه رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عرب زاده، سیاست این دانشگاه را حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه برشمرد و گفت: برای بقیه دانشجویان هم بستگی به شرایط بستههای تخفیفی در نظر گرفتهایم و اجازه نمیدهیم دانشجویی به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت شهریه از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی جا بماند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشان به اشاره به اینکه در تمام مقاطع تحصیلی در سطح آموزش عالی این واحد دانشجو جذب میکند، گفت: رشتههای فنی حرفهای همچون حسابداری، کامپیوتر و رشتههایی مثل حقوق، روانشناسی، تربیت بدنی و ... بیشترین حجم ورودی دانشجو را در این دانشگاه دارد.
رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی کاشان هم با اشاره به فعالیت بیش از ۸۵۰ کارخانه تولید فرش ماشینی در منطقه کاشان تاکید کرد: منطقه کاشان بزرگترین قطب تولید فرش ماشینی در کشور و دومین در دنیا است.
منصور دیاری با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات کارخانجات فرش ماشینی و صنایع نساجی کاشان کمبود مهندس است، ابراز کرد: کمبود مهندس نساجی برای کاشان به معضل تبدیل شده است و دانش آموختگان این رشته در مجموعههای صنعتی فرش و نساجی جذب بازار کار میشوند.
وی با بیان اینکه حتی برخی از شرکتهای صنعتی به دانشجویان مهندسی نساجی بورسیه میدهند، گفت: به طور میانگین سالانه ۲۰ تا ۲۵ دانش آموخته رشته نساجی داریم که این مقدار برای این حجم از کارخانجات فرش ماشینی و نساجی در سطح منطقه کاشان کافی نیست.