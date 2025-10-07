همدان، شهری که با فرا رسیدن پاییز بازار تهیه ترشی در آن داغ می‌شود و تقریبا تمام بانوان آن سعی در تهیه انواع ترشی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پاییز که می‌رسد همدانی‌ها هرچیزی را ترشی می‌کنند؛ هر میوه‌ای؛ هر برگ سبزی؛ سر انجامش در شیشه‌ای شفاف است؛ در کنار سرکه و صبر.

ترشی گیویچ؛ سیر ترشی؛ ترشی شانی؛ فلفل ترشی همدانی؛ هفت لشکر و ترشی شلیل از جمله ترشی‌هایی است که کدبانو‌های همدانی درست می‌کنند.

در همدان هیچ میوه و صیفی جاتی حتی پوست میوه و سبزی دور ریخته نمی‌شود؛ تا کنون ۲ ترشی چمور در نهاوند و ترشی گردوی تویسرکان به ثبت ملی رسیده است.