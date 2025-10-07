پخش زنده
رئیس دفتر هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران با اشاره به چالشهای جدی مسکن در ایران، خواستار تقویت اقدامات مشترک برای ایجاد شهرهایی تابآور، فراگیر و پاسخگو در برابر بحرانهای آینده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مراسمی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر که با حضور مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی در تهران برگزار شد، اشتفان پریزنر، رئیس دفتر هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد، بر ضرورت تداوم همکاریهای بینالمللی برای توسعه شهری پایدار در ایران تأکید کرد.
وی با اشاره به رشد سریع جمعیت شهری در ایران و فشار روزافزون بر بازار مسکن، بحران مسکن را یکی از مهمترین چالشهای حال حاضر کشور دانست.
پریزنر ضمن تقدیر از اقدامات دولت ایران در برنامه هفتم توسعه ملی، بر نقش کلیدی مسکن در عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد.
وی همچنین خاطرنشان ساخت که اجارهبهای بالا و فرسودگی بافتهای شهری، ضرورت نوآوری در سیاستگذاری و بهرهگیری از فناوریهای نوین ساختمانی را دوچندان کرده است.
وی از همکاری مستمر برنامه اسکان بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای مرتبط با ایران در حوزههایی مانند بازسازی پس از بلایا، تابآوری شهری و ارتقای زیرساختهای شهری خبر داد و خواستار گسترش این همکاریها شد.
رئیس دفتر سازمان ملل در پایان تصریح کرد: آینده شهرهای ایران به میزان مشارکت دولت، نهادهای محلی و جامعه مدنی در ساخت شهرهایی پایدار، ایمن و برابر گره خورده است