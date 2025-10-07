به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با پایان حضور تیم ملی والیبال کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان و بازگشت به تهران، سازمان لیگ با رعایت فاصله زمانی دو هفته‌ای، زمان برگزاری لیگ برتر والیبال مردان را در فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ از ۲۳ مهر اعلام کرد. با توجه به اینکه از سال گذشته لیگ برتر ایران در دو بخش مردان و زنان در سیستم آمار و اطلاعات آنلاین فدراسیون جهانی والیبال (VIS) ثبت شده است، این موضوع با مخالفت فدراسیون جهانی والیبال مواجه شد.

بر این اساس فدراسیون جهانی والیبال در نامه‌ای اعلام کرد؛ با توجه به مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی، همه لیگ‌های داخلی کشور‌ها در رنکینگ جهانی باید مسابقات خود را در رده مردان در فاصله زمانی ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر ۱۴۰۴) تا ۱۷ می ۲۰۲۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) برگزار کنند و در رده زنان نیز از ۶ اکتبر (۱۴ مهر) تا ۳ می (۱۳ اردیبهشت) رقابت‌های خود را پیگیری کنند.

بر این اساس و با توجه به اینکه تیم ملی والیبال مردان ایران در مسابقات قهرمانی جهان حضور داشت و جزو تیم‌های رده بالای والیبال دنیا محسوب می‌شود، باید این فاصله زمانی را رعایت کند و مسابقات داخلی خود را از ۲۰ اکتبر آغاز کند.

در همین راستا با توجه به جلسه آنلاین و مذاکرات سازمان لیگ با سرمربیان تیم‌ها و با عنایت به اهمیت حضور تیم ملی والیبال «ب» کشورمان در رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی و آغاز تمرینات این تیم از سوم آبان، با در نظر گرفتن محدودیت‌های زمانی و روند بدنسازی و آمادگی تیم‌های لیگ برتر در راستای حفظ سلامت و آمادگی هر چه بیشتر بازیکنان مقرر شد مسابقات لیگ برتر والیبال مردان باشگاه‌های ایران از ۲۸ آبان آغاز شود.

همچنین دوشنبه هفته آینده در جلسه‌ای با حضور سرمربیان تیم‌ها درخصوص برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری هرچه بهتر این رقابت‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

برنامه هفته نخست به قرار زیر است:

فولاد سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان

شهداب یزد – استقلال گنبد

پاس گرگان – مس رفسنجان

چادرملو اردکان – مهرگان نور

صنعتگران امید – شهرداری ارومیه

طبیعت – رازین پلیمر

پیکان – سایپا

فدراسیون جهانی والیبال چند سالی است در راستای ارتقای هر چه بیشتر سطح والیبال دنیا اقدام به ثبت لیگ‌های مهم دنیا و یکسان‌سازی استاندار‌دهای آنها کرده است و تقویم دقیق لیگ والیبال ایران نیز از سال گذشته در سیستم فدراسیون جهانی به ثبت رسیده است.

صدور ITC و نقل و انتقالات بازیکنان و همچنین درجه بندی فدراسیون‌ها نیز در گروه بندی‌های مختلف از جمله مواردی است که الزامات ثبت لیگ را در سیستم فدراسیون جهانی اجباری می‌کند.