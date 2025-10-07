مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد از صدور مجوز احداث نخستین واحد فرآوری عناصر نادر خاکی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدکاظم صادقیان افزود: این مجوز برای احداث مجتمعی با ظرفیت تولید سالانه ۲ هزار تن انواع ترکیبات عناصر نادر خاکی صادر شده است.

وی سرمایه‌گذاری اولیه این طرح را حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد کرد و اظهار داشت: با راه‌اندازی این طرح، ۴۰۰ فرصت شغلی مستقیم در استان ایجاد خواهد شد که سرمایه‌گذار آن، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: مواد اولیه این مجتمع از معادن شهرستان مروست با ذخیره قطعی ۳۳ میلیون تن تأمین خواهد شد.

صادقیان به تنوع محصولات تولیدی اشاره کرد و ادامه داد: انواع ترکیبات فلوراید، اگزالات، کربنات، کلراید و اکسید عناصر نادر خاکی با بهره‌گیری از فناوری‌های روز در این واحد تولید می‌شود.

وی اجرای این طرح را نقطه عطفی در توسعه صنعتی استان دانست و تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود این طرح سالانه بیش از ۳۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته باشد.

صادقیان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح، نیاز بسیاری از صنایع راهبردی از جمله تولید آلیاژ‌های فولادی، صنایع هوافضا، الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی در داخل کشور تأمین خواهد شد.

وی تصریح کرد: صدور این مجوز، گام بلندی در راستای توسعه فناوری‌های پیشرفته و افزایش توان رقابتی کشور در بازار‌های جهانی است.