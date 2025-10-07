رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی از اجرای برنامه‌های جدید برای بهبود تغذیه گیاهی، افزایش بهره‌وری اراضی آبی و حمایت مالی از کشاورزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی در جلسه کارگروه تولیدات گیاهی استان آذربایجان شرقی با اشاره به کاهش شدید تولید گندم گفت:طی امسال حدود ۵۰ درصد کاهش تولید گندم داشتیم و بسیاری از کشاورزان از سرمازدگی، خشکسالی و تگرگ متحمل خسارات سنگینی شدند.

وی با ابراز نگرانی از پیش‌بینی‌های اقلیمی افزود: در پاییز امسال نیز احتمال بروز بلایای طبیعی وجود دارد و میزان بارندگی برای پاییز چندان قابل توجه نخواهد بود از این رو لازم است برای اراضی آبی استان برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

شفیعی با تاکید بر اهمیت تغذیه گیاهی در افزایش بهره‌وری محصولات زراعی خاطرنشان کرد: خاک استان از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و براساس نتایج توصیه‌های فنی، سهمیه کود متناسب با نیاز استان تعیین می‌شود. در حال حاضر وضعیت تخصیص کود در آذربایجان شرقی نسبتاً مناسب است اما باید نهاده‌های موجود در انبار‌ها هرچه سریعتر توزیع شود تا بتوان مابقی سهمیه را نیز مطالبه کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: فرآیند حواله‌نویسی و خرید کود باید با سرعت انجام شود و کارگزاران موظفند از توان مالی کافی برای تامین کود برخوردار باشند. همچنین بانک کشاورزی باید منابع لازم را برای حمایت از کشاورزان فراهم کند.در مقابل نیز کشاورزان و فعالان این حوزه باید حساب‌های بانکی خود را در بانک کشاورزی متمرکز کنند تا این بانک بتواند در زمان نیاز از آنها پشتیبانی مالی کند.

شفیعی با اشاره به ضرورت توسعه کشت دانه‌های روغنی تصریح کرد:کشت کلزا باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و کشاورزان و کارشناسان با همکاری بخش ترویج و آموزش توصیه‌های علمی و فنی را با استفاده از کشاورزان پیشرو در سطح مزارع ترویج دهند.

وی در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد:متاسفانه همه اتهامات در زمینه خشکی دریاچه ارومیه متوجه بخش کشاورزی است، در حالی که بودجه لازم برای اجرای طرح‌های کاهش مصرف آب در این بخش تخصیص نمی‌یابد.

شفیعی تاکید کرد: تاخیر در پرداخت غرامت کشاورزان خسارت‌دیده و ارزیابی دیر هنگام اراضی آسیب‌دیده به هیچ وجه قابل قبول نیست. باید ارزیابی‌ها در کوتاه‌ترین زمان انجام و غرامت‌ها سریع پرداخت شود تا کشاورزان بتوانند بدون مشکل مالی وارد فصل جدید کشت شوند.

وی با اشاره به موضوع الگوی کشت و مدیریت سوخت گفت: اجرای الگوی کشت نیازمند هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی است و براساس تصمیمات استانداران، روسای ستاد الگوی کشت استان هستند. همچنین کاهش سهمیه سوخت کشاورزی برای استان قابل قبول نیست و باید اقدامات لازم برای رفع این مشکل انجام گیرد.