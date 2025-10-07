مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۲۸ هزار و ۶۲۸ محموله آرد به واحد‌های خبازی سطح استان زنجان در ۶ ماهه اول سال حمل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولی اله زمانی با اشاره به اینکه حمل آرد توسط شرکت معتبر حمل و نقل انجام می‌شود، اظهار کرد: ۲۸ هزار و ۶۲۸ محموله در قالب ۱ میلیون و ۴۳۳ هزار کیسه ۴۰ کیلوگرمی آرد به واحد‌های نانوایی بربری، سنگک، لواش و ... در قالب آرد نوع یک، نوع دو توزیع شده است.

زمانی افزود: آرد‌های توزیع شده از طریق کارخانجات آردسازی استان، تامین و بدست نانوایان زنجانی می‌رسد.

وی تصریح کرد: آرد‌های مصارف واحد‌های نانوایی توسط ۶ کارخانه آرد سازی در استان زنجان تولید می‌شود و به وسیله شرکت‌های حمل و نقل توزیع می‌شود.