به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراتنیس روی میز آقایان و بانوان در راستای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ چین، پانزدهم تا بیستم مهر در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان برگزار می‌شود.

در تیم ملی آقایان حسن جانفشان (آذربایجان غربی)، مهدی رضاپور، بلال مدحج (تهران)، محمد عرفان غلامی (مازندران)، آرشام رمضانی (کرمانشاه) در این اردو زیر نظر مسیح قربانی سرمربی و فریدون کامرانی مربی مدعو تیم ملی تمرینات خود را پیگیری می‌کنند.

در بخش بانوان زهرا انصاریان، نرگس قابلی (خراسان رضوی)، حدیث اصلانی (تهران)، زهرا نمازی (فارس)، میترا قرمسینی (همدان)، فاطمه محمدی (یزد) ملی پوشانی هستند که زیر نظر الناز دبیری سرمربی و بیتا قربانی مربی مدعو تیم ملی به تمرین می‌پردازند.

در این اردو‌ها حجت‌الاسلام احمد صانعی به عنوان مربی فرهنگی ملی پوشان را همراهی می‌کند.

سرپرستی تیم ملی آقایان برعهده احمد شکری و تیم ملی بانوان برعهده فرزانه حبیبی است.