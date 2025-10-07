به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امیر برومند اظهار داشت: با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک در سطح استان، در شش ماهه نخست امسال برای ۷ هزار و ۷۳۵ واحد مسکونی پرونده تشکیل و برای صدور سند مالکیت به ادارات ثبت اسناد و املاک استان ارسال شده است.

وی افزود: تعداد ۱۷۴۷جلد سند مالکیت برای واحد‌های مسکونی روستایی و ۱۲۲۴ جلد سند برای واحد‌های مسکونی شهری صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح افزود: اجرای طرح صدور سند مالکیت، نقش مؤثری در تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی حقوقی، افزایش ضریب امنیت سکونتی و تسهیل در دریافت تسهیلات بانکی برای ساکنان روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر دارد.

برومند، در پایان با قدردانی از همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک استان گفت: بنیاد مسکن استان بوشهر با تداوم این روند و تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط، صدور اسناد مالکیت برای تمامی واحد‌های فاقد سند را با جدیت دنبال می‌کند تا گام مؤثری در راستای توسعه پایدار سکونتگاه‌های شهری و روستایی برداشته شود.