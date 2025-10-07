به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز سه شنبه در سیصدو شصتمین جلسه شورای شهر تهران درباره زمان‌بندی انتخابات دوره آینده شورا‌ها تصریح کرد: وزارت کشور زمان‌بندی‌ها را اعلام خواهد کرد. طبق اطلاع فعلی، کسانی که مسئولیت اجرایی دارند باید به‌زودی استعفا دهند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. ثبت‌نام‌ها احتمالاً در اسفندماه انجام می‌شود و انتخابات نیز در اردیبهشت یا خرداد سال آینده برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تصمیم شخصی‌اش برای شرکت در انتخابات شورا گفت: من تصمیم دارم دیگر در انتخابات شرکت نکنم، اما این موضوع بستگی دارد به نظر و فشار دوستان. تمایل شخصی من این است که دیگر مزاحم شما و مردم نباشم و بگذارم افراد جدید وارد شوند.

مریم اردبیلی، مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران هم در نشست شورای شهر گفت: بیش از هزار و ۸۰۰ زن زندانی در تهران داریم. تاکنون ۴۶۱ نفر تحت حمایت ما هستند و در سه سال تجربه همکاری با قوه قضاییه یک سوم زندان را خالی کردیم.

وی در جریان ارائه گزارش «جامعه پذیری زنان زندانی رأی باز» با بیان اینکه زنانی در شهر به دلیل مشکلات خانواده و دیگر چالش‌های پیرامون به سال‌ها زندان و یا حبس ابد محکوم شدند، اظهار کرد: داستان مواجهه مدیریت شهری با زندانیان رأی باز تنها یک مدل حمایتی، معیشتی و رفع مسائل خرد و کلان یک خانواده نبوده و داستان ایجاد بستر تحول بوده است.