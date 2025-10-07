پخش زنده
برنامه رادیویی محله لر مطالبات ساکنان خیابان حکیم نظامی ارومیه در خصوص معضل فاضلاب،انباشت زباله و آلودگی صوتی را پیگیری می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محلهای در انتهای خیابان حکیم نظامی ارومیه، بالاتر از مسجد خاتمالانبیاء، این روزها با مشکلاتی، چون سرریز فاضلاب، آلودگی صوتی ناشی از تعمیرگاهها و کمبود سطلهای زباله دست و پنجه نرم میکند؛ مردمی آرامش و پاکیزگی در دل محلهای قدیمی را خواستارند.
در انتهای خیابان حکیم نظامی، یکی از قدیمیترین محلههای ارومیه، زندگی مردم زیر سایهی مشکلاتی تکراری، اما جدی میگذرد. جویهای باز، فاضلابهای روان در کوچهها و بوی نامطبوعی که در هوای محل میپیچد، بخشی از دغدغهی روزمرهی ساکنان این منطقه است.
یکی از اهالی با گلایه از وضعیت موجود میگوید:چند وقته این فاضلاب بالا زده، بوی بدش نمیذاره در خونه رو باز کنیم. بچهها نمیتونن بیرون بازی کنن!
اما ماجرای این محله فقط به فاضلاب ختم نمیشود. حضور تعداد زیادی از تعمیرگاههای خودرو در مسیر اصلی، آرامش اهالی را هم تحتتأثیر قرار داده است. صدای مداوم ابزار و موتور خودروها چهرهی مسکونی محله را به محیطی نیمهصنعتی بدل کرده است.
یکی از مغازهداران در اینباره میگوید: اینجا محل زندگیه، نه کارگاه صنعتی! اگه برای تعمیرکارها جای مناسبی در نظر بگیرند همه راضی می شوند.
نبود سطلهای زباله کافی در معابر اصلی هم بر این مشکلات افزوده است. بسیاری از شهروندان میگویند زبالهها به ناچار در گوشه خیابانها جمع میشود و چهرهی محله را نازیبا کرده است.
یکی از ساکنان در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید:اگه فقط چند تا سطل بزرگ زباله بذارن، نصف مشکلات ما حل میشود.
با وجود همهی این مشکلات، اهالی خیابان حکیم نظامی هنوز امید وارند . آنها میخواهند مسئولان شهری صدایشان را بشنوند و برای ساماندهی فاضلاب، انتقال تعمیرگاهها و بهبود نظافت محله اقدام کنند.
برنامه محلهلَر صدای مردم را به گوش مسئولان رسانده است؛ حالا نوبت عمل است تا خیابان حکیم نظامی دوباره نفسی تازه کند.