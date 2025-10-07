به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، براساس برنامه ریزی اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری البرز، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی به نوبت در سامانه ١١١ (سامد - سامانه ارتباط مردمی دولت) با شماره ۱۱۱ حضور یافته و بصورت مستقیم با مردم ارتباط برقرار می‌کنند.

وجیهه محمدی فلاح مدیرکل بهزیستی استان البرز روز یکشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ از طریق سامانه ١١١ (سامد - سامانه ارتباط مردمی دولت) پاسخگوی شهروندان استان البرز خواهد بود.

این حضور با هدف دیدار و گفتگوی مستقیم مردم با مدیران و ایجاد ارتباط تنگاتنگ و بی واسطه بین بدنه دولت و مردم صورت می گیرد.