رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری از برگزاری نخستین همایش استانی نهجالبلاغه در سطح نیروهای انتظامی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، وی افزود: این همایش با هدف ترویج معارف علوی و تعمیق باورهای دینی در میان کارکنان خدوم انتظامی برگزار میشود و بستری برای شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری در قالب آموزههای نهجالبلاغه فراهم خواهد ساخت.
وی افزود: قالبهای این همایش شامل فیلم کوتاه (حداکثر ۳ دقیقه)، سرود، شعر، مقاله و نقاشی است که علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۱۵ آبانماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه همایش در عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یا شهرستان محل سکونت تحویل دهند. همچنین ارسال آثار از طریق پیامرسانهای ایتا و سروش به شماره ۰۹۳۷۸۴۵۶۲۰۰ نیز امکانپذیر است.
رئیس عقیدتی سیاسی فراجا چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت مشارکت فرهنگی در مجموعه انتظامی خاطرنشان کرد: در پایان این همایش، با تقدیر از نفرات برگزیده، آثار برتر به مرحله سراسری همایش نهجالبلاغه در سطح نیروهای مسلح کشور راه خواهند یافت.