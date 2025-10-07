به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید اردوی تیم ملی تراپ با حضور ۷ تیرانداز در تهران در حال برگزاری است.

با دعوت علی افسری، مربی تیم ملی تراپ کشورمان؛ محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا (بدون نیاز به رنکینگ)، امیر محمدیان، شایان فرودی و حسین دهقانی (تیم جوانان) و اسماعیل باقری و علی یار احمدی (بر اساس رنکینگ) در اردو حضور دارند.

این مرحله از اردو تا ۲۵ مهر در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی ادامه خواهد داشت.