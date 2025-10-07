پخش زنده
نمایش آثار سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان همزمان با ۱۷ استان دیگر در پردیس سینمایی غدیر شهرکرد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از جشنوارههای باسابقه حوزه سینمای کشور است که هر ساله در شهر اصفهان برگزار میشود و امسال پس از ۶ سال، همزمان با اصفهان، ۱۸ استان از جمله چهارمحال و بختیاری به عنوان میزبانان این جشنواره، نمایش تعدادی از آثار حاضر در این رویداد مهم هنری را برعهده دارند.
شهرام فرجی افزود: بر این اساس در ۱۴ مهر، فیلم سینمایی «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد مهرابی با حضور پرشور جمعی از دانش آموزان در پردیس سینمایی بهمن شهرکرد به روی پرده رفت.
وی با بیان اینکه در جدول نمایشی در نظر گرفته شده برای استانهای میزبان جشنواره، فیلمهای «سفید برفی» به کارگردانی جواد نوریان و «دختر برقی ۲» ساخته حسین قناعت هم گنجانده شده است، گفت: این ۲ فیلم به ترتیب در روزهای ۱۵ و ۱۶ مهر به نمایش گذاشته میشود.
فرجی یادآور شد: ۲ نوبت نمایش در ساعات ۸:۳۰ و ۱۱ برای هر فیلم در روزهای ذکر شده اختصاص یافته است و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پردیس سینمایی غدیر شهرکرد به تماشای این آثار سینمایی حوزه کودک و نوجوان بنشینند.
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان در سه بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ آغاز شده است و تا ۱۶ مهر ادامه دارد.