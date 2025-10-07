حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالروز عملیات طوفان‌الاقصی اعلام کرد در مسیر سید شهدای امت، سیدحسن نصرالله و دیگر شهیدان، به امانت مقاومت و خون شهدا وفادار خواهند ماند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالروز عملیات طوفان‌الاقصی گفت که امت اسلامی باید در برابر تجاوز اسرائیل متحد شود، زیرا این رژیم تنها زبان قدرت را می‌فهمد و سکوت جهانیان در برابر جنایات غزه ننگی تاریخی است.

حزب‌الله لبنان به مناسبت دومین سالروز آغاز عملیات «طوفان الاقصی» با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که همچنان در کنار ملت مقاوم فلسطین ایستاده و به راه مقاومت و پایداری ادامه خواهد داد.

در این بیانیه آمده است: «در دومین سالگرد نبرد قهرمانانه طوفان الاقصی، نبرد فداکاری، آزادسازی، اراده و صمود، بار دیگر عهد می‌بندیم که در کنار ملت مقاوم فلسطین باقی بمانیم؛ ملتی که با صبر و پایداری آمیخته با رنج و درد، والاترین درس‌های عزت و کرامت را در برابر رژیم صهیونیستیِ جنایتکار و حامی آمریکایی‌اش به جهانیان نشان داد، در حالی که جهانِ ناتوان فقط نظاره‌گر قتل و ویرانی بود.»

حزب‌الله تأکید کرد که نبرد طوفان‌الاقصی از نخستین لحظات، «چهره واقعی رژیم صهیونیستی را آشکار ساخت؛ رژیمی که از هر صفت انسانی تهی است و با حمایت طاغوت متکبر آمریکایی همه قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد، به کشور‌ها و ملت‌هایشان تجاوز می‌کند و در حق مردم غزه مرتکب نسل‌کشی، محاصره و آواره‌سازی می‌شود.امنیت، ثبات و آینده منطقه، در گرو وحدت مواضع کشور‌های عربی و اسلامی و همکاری ملت‌هایشان است. باید صفوف برای حمایت از مقاومت منسجم شود و مواضع مخالف با تجاوز اسرائیل به اقداماتی عملی تبدیل گردد که این دشمن را بازدارد، چراکه رژیم صهیونیستی تنها زبان قدرت و مقابله را می‌فهمد.» حزب‌الله هشدار داده است که این رژیم «خنجری در قلب امت اسلامی و غده‌ای سرطانی است که باید پیش از گسترش ویرانی و تباهی، ریشه‌کن شود.»

در بخش دیگری از بیانیه تأکید شده است که حزب‌الله و مقاومت اسلامی «در مسیر سید شهدای امت، سید حسن نصرالله (رضوان‌الله علیه) و دیگر شهیدان، به امانت مقاومت و خون شهدا وفادار خواهند ماند.»

این جنبش ضمن ادای احترام به همه شهیدان، مجروحان و اسیران فلسطینی، اعلام کرد: «درود می‌فرستیم بر ملت آزاد و مقاوم فلسطین که با سینه‌ای باز در برابر ماشین کشتار صهیونیستی ایستاده است؛ بر کودکان گرسنه غزه، مادران داغ‌دیده و دل‌های آزاده‌ای که امید به رهایی را در آغوش دارند. رزمندگان شجاع فلسطینی دو سال است که در نبرد مقدس دفاع از قدس و امت، در حماسه‌ای تاریخی با طاغوت‌های زمین می‌جنگند.»

در این بیانیه از جمهوری اسلامی ایران، به رهبری مقام معظم رهبری، به‌عنوان حامی اصلی مقاومت و از دولت، ملت و نیرو‌های نظامی ایران و همچنین از «یمن سرافراز، ملت و نیرو‌های مسلح آن و نیز از عراق، مقاومت، مرجعیت، ملت و دولتش» قدردانی شده است. حزب‌الله همچنین از «ملت‌های آزاد جهان که فریاد فلسطین را به گوش جهانیان رساندند» قدردانی کرده است.