به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه هماهنگی چهارمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی - اسلامی گوهرشاد به ریاست مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، درسالن جلسات شهید نیکخواه استانداری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مسئول بسیج سازندگی استان، مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه، معاونین و مسئولین دستگاه‌های اجرایی استان، مسئولین نهاد‌های خصوصی برگزار شد، اعضا به بررسی ابعاد مختلف نمایشگاه و نحوه برگزاری آن پرداختند.

نمایندگان حاضر به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و مقرر شد تمهیدات لازم برای تبلیغات و معرفی هر چه بهتر این نمایشگاه از طریق تلویزیون‌های شهری ادارات و سطح شهر ارومیه، سایت‌ها و کانال‌های اطلاع رسانی دستگاه‌ها به عمل آید.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ضمن تأکید بر اهمیت برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها برای ترویج فرهنگ پوشش ایرانی ـ اسلامی، به ضرورت رعایت استاندارد‌ها در ارائه محصولات و جذب هنرمندان و تولیدکنندگان داخل استان و استان‌های دیگر اشاره کرد.

الهامی برگزاری این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های بانوان و تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد و از همه علاقه‌مندان و فعالان حوزه پوشاک ایرانی اسلامی به ویژه دانش آموزان هنرستان‌ها و دانشگاه ملی مهارت برای همکاری و مشارکت دعوت کرد .

وی توزیع بن خرید را در بین دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم و دانشجویان و دستگاه‌های عضو به عنوان مشوق بالقوه جهت خرید در این نمایشگاه قلمدادکرد.

چهارمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی _ اسلامی گوهرشاد با ۴۵ غرفه به عنوان یک رویداد فرهنگی و اقتصادی، در راستای حمایت از تولیدات داخلی و ترویج فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی از بیست و هشتم مهر ماه لغایت دوم آبان ماه در محل سالن شماره یک محل دائمی نمایشگاه بین الملی ارومیه (پارک جنگلی) برگزار خواهد شد.