به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ خلبان «حمید واحدی» فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی پیامی، فرارسیدن هفته فرماندهی انتظامی را به سردار سرتیپ پاسدار «احمدرضا رادان» فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمندم سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

فرمانده محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

ریشه یازیِ سروِ بلند بالای انقلاب و آرمانِ ستم ستیزی، سدی خلل ناپذیر در برابر دست‌هایی است که برای به یغما بردن محصول آزادی و شرافت این نهال تنومند دراز شده‌اند. سرزمین سلمان فارسی فرزندانی پهلوان و آبدیده در آوردگاه مبارزه با بدخواهان خارجی و داخلی مخل امنیت ملی و آسایش ملت بزرگ ایران دارد که مردان غیرتمند فراجا در اقصی نقاط این جغرافیای جرات عباسی در خط مقدم این دفاع بزرگ و سترگ ایستاده و با نثار جان و ایثار مثال زدنی، نقشه‌های دشمنان و برهم‌زنندگان امنیت را نقش بر آب کرده‌اند گواه این ادعا، کینه ریشه دوانده در جنایات اخیر دشمن صهیونی و عوامل تکفیری و نفاق در حملات ددمنشانه به حافظان امنیت سرزمین مادری ماست.

با وجود این میزان از کینه توزی و تهدید، کارنامه درخشان فراجا شاهنامه‌ایست که هر برگش رستمی دارد. مردانی که در معرکه جهاد و مبارزه، «اشداء علی الکفار» و در مواجهه با هموطنان مصداق بارز «رحماء بینهم»‌اند.

بی تردید رشد و توسعه ملی پیشرفت همه جانبه و تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی، علمی و اجتماعی در بستر امنیتی محقق می‌شود که مولای متقیان امام علی علیه السلام، خالقان این امنیت را حصون ملت خوانده‌اند. رجای واثق دارم این ردای شرافتمندی که به زیور قدرشناسی ملت و فرماندهی معظم کل قوا مدظله العالی زینت یافته، برازنده قامت رشید فرندان ملت در فراجاست.

اینجانب در هفته فرماندهی انتظامی ضمن نثار درود به ارواح مطهر شهدای گرانقدر فراجا و اظهار فروتنی محضر خانواده‌های شریف ایثارگران، با عرض شادباش این هفته، توفیق روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال در سایه عنایت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و برخورداری از دعای مجیب فرماندهی معظم کل قوا مدظله العالی، مسئلت دارم.