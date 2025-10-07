پخش زنده
از پوستر با شعار اصفهان ۲۰۲۵، پایتخت گردشگری شهرهای آسیایی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در حاشیه نشست هماهنگی هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور که در اصفهان برگزار شد، از پوستر کمیتههای فرهنگی و گردشگری هیئتهای ورزشی استان با شعار «اصفهان ۲۰۲۵، پایتخت گردشگری شهرهای آسیایی» رونمایی شد تا پیوند ورزش و گردشگری بهعنوان فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و ورزشی اصفهان تقویت شود.
مصطفی نباتینژاد مشاور استاندار و مسئول میز گردشگری استان در این مراسم با تأکید بر اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی و هیئتهای ورزشی گفت: هدف ما این است که هر رویداد ورزشی در اصفهان، بستری برای معرفی چهره تمدنی و ظرفیتهای گردشگری این شهر باشد. وی افزود: اصفهان نه تنها در حوزه ورزش، بلکه در زمینه فرهنگ و گردشگری نیز ظرفیتهای بیبدیلی دارد که باید از آنها بهرهبرداری شود.