در حاشیه نشست هماهنگی هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور که در اصفهان برگزار شد، از پوستر کمیته‌های فرهنگی و گردشگری هیئت‌های ورزشی استان با شعار «اصفهان ۲۰۲۵، پایتخت گردشگری شهر‌های آسیایی» رونمایی شد تا پیوند ورزش و گردشگری به‌عنوان فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی اصفهان تقویت شود.

مصطفی نباتی‌نژاد مشاور استاندار و مسئول میز گردشگری استان در این مراسم با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و هیئت‌های ورزشی گفت: هدف ما این است که هر رویداد ورزشی در اصفهان، بستری برای معرفی چهره تمدنی و ظرفیت‌های گردشگری این شهر باشد. وی افزود: اصفهان نه تنها در حوزه ورزش، بلکه در زمینه فرهنگ و گردشگری نیز ظرفیت‌های بی‌بدیلی دارد که باید از آنها بهره‌برداری شود.