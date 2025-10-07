به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نهمین مرحله اردوی آمادگی تیم های پاراتیروکمان بزرگسالان و جوانان (آقایان و بانوان) در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵ از هجدهم تا بیست و نهم مهر به میزبانی استان کرمان برگزار می‌شود.

در بخش جوانان؛ نیکا ملک پور (هرمزگان)، یسنا مصباح (آذربایجان شرقی) و در بخش بزرگسالان سمیه رحیمی، هادی نوری (اصفهان)، غلامرضا رحیمی (خوزستان)، محمدرضا عرب‌عامری، محدثه باباحبیب، محمدرضا زندی، آتنا محمدی‌ها، بهبود بابازاده رزی، مهدیه برزا، محدثه کهنسال (تهران)، فرزانه عسگری (آذربایجان‌شرقی)، مریم یاورپور (یزد)، امین علی خانی (کرمان)، رمضان بیابانی (مازندران)، حجت عزتی، زهرا راشدی (البرز)، شاهرخ زمانی (چهارمحال و بختیاری) ملی پوشانی هستند که زیر نظر زهرا نعمتی سرمربی، محمدصالح پالیزبان و مهدی توسلی مربیان و زینب علیزاده کمک مربی مدعو تیم ملی به تمرین می‌پردازند.

میلاد قیاسی به عنوان مربی بدنساز در این اردو ملی پوشان را همراهی می‌کند.

علی جمشیدی به عنوان مربی فرهنگی و سرپرست در این اردو حضور دارد.