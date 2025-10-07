مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که هدف‌گذاری سالانه برای تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان با رشد چشمگیری همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در نیمه اول امسال، مجوز فعالیت برای بیش از ۳۲۰ تشکل صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خاطره کلیبری، مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به پیشرفت قابل توجه در صدور مجوز تشکل‌های مردم‌نهاد (سمن) جوانان کشور، از تحقق ۷۲ درصدی شاخص سالانه در این حوزه خبر داد.

کلیبری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای سال ۱۴۰۴ را صدور مجوز برای ۴۵۰ تشکل مردم‌نهاد جوانان عنوان کرد و گفت: «براساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه مشارکت‌های اجتماعی جوانان، تا پایان شهریورماه سال جاری مجوز فعالیت برای بیش از ۳۲۰ تشکل صادر شده است که این آمار، تحقق ۷۲ درصدی برنامه سالانه در شش‌ماهه نخست را نشان می‌دهد.»

وی تأکید کرد که این میزان رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته «قابل توجه» بوده و بیانگر افزایش تمایل و مشارکت جوانان در امور اجتماعی، فرهنگی و داوطلبانه در سطح کشور است.

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تسهیل فرایند صدور مجوز، ابراز امیدواری کرد: «با ادامه روند فعلی و تسهیل فرایند‌ها، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، هدف‌گذاری تعیین‌شده یعنی صدور مجوز ۴۵۰ تشکل مردم‌نهاد جوانان به‌طور کامل محقق شود.»

کلیبری در پایان خاطرنشان کرد که تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان نقشی اساسی در ارتقای سرمایه اجتماعی، توسعه فرهنگ داوطلبی و افزایش نقش‌آفرینی جوانان در مسیر پیشرفت کشور دارند.

وی همچنین اعلام کرد که متقاضیان می‌توانند جهت تسهیل صدور مجوز تأسیس تشکل مردم‌نهاد جوانان، از طریق سامانه مشارکت‌های اجتماعی جوانان به آدرس https://saman.msy.gov.ir/ اقدام نمایند.