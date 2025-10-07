پخش زنده
امروز: -
ششمین جشنواره ملی مبلمان منبت در ملایر پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم همچنین از تمبر یادبود ششمین جشنواره ملی مبلمان منبت ملایر با حضور مریم جلالی معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رونمایی شد؛ و تندیس ششمین جشنواره مبل و منبت ملایر توسط فعالان این هنرصنعت به معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی اهدا شد.
فرماندار ملایر در آیین اختتامیه جشنواره ملی مبل و منبت یکی از مهمترین مزایای این جشنوارهها را معرفی بینالمللی ملایر دانست و افزود: امروز ملایر در عرصه بینالملل با وجود چند برند ملی و جهانی، در شبکههای ملی و بینالمللی معرفی میشود.
سید رسول حسینی با بیان اینکه برگزاری جشنوارهها موجب رونق صنایع دستی شده است، ادامه داد: مبلمان منبت ملایر به واسطه برگزاری این جشنوارهها زبانزد خاص و عام شده است.
او ضمن قدردانی از مردم، فعالان مبلمان منبت و دستاندرکاران برگزاری جشنوارهها، گفت: ما وظیفه داریم با فراهم کردن این بسترها، شادی و نشاط را برای مردم با فرهنگ و با اصالت این دیار به ارمغان بیاوریم.
حسینی با قدردانی از عملکرد دفتر خبری صدا و سیما درشهرستان ملایر افزود: برگزاری جشنوارههای اخیر از جمله مبل و منبت موجب جذب ۲۶۰ هزار گردشگر از نقاط مختلف کشور به این شهرستان شد.