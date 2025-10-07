به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز گفت: تکمیل طرح تصفیه خانه شهرک امید البرز به منظور استحصال پساب انتقال از تصفیه خانه شهری کرج ماهدشت در حال انجام است.

عقاب نشین با اشاره پیشرفت ۷۲ درصدی تصفیه خانه شهرک امید البرز گفت: این تصفیه خانه با هدف تخصیص آب برای واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک در حال انجام است که علاوه بر افزایش سطح استاندارد‌های زیست‌محیطی، زیرساخت‌های پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در شهرک صنعتی امید البرز مهیا می‌سازد.