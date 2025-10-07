پخش زنده
مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر لرستان گفت: ۱۲۷ هزار و ۹۸ نفر بیمه شده فعال تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر لرستان با اشاره به ویژگیهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اظهار کرد: سهم دو برابری دولت در پرداخت حق بیمه و امکان انتقال سوابق بیمهای از صندوق به سایر صندوقها از ویژگیهای این صندوق است.
فیروز اسدی گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر به رانندگان حمل بار و مسافر برون شهری در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، شاغلان فصلی و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر خدمات ارائه میدهد.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر لرستان افزود: کارکنان مراکز و شرکتهای وابسته به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی، کشاورزان غیر ساکن در روستا، قالیبافان، زنبورداران مشاغل حوزه صنایع دستی و دانشجویان هم مشمول خدمات صندوق میشوند.
اسدی با اشاره به مزیتهای صندوق بیمه اجتماعی گفت: ساکنان روستاها عشایر و کشاورزان که خود را در این صندوق بیمه میکنند کارفرما ندارند و برای خود کار میکنند.
وی به آمار بیمهشدگان فعال صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در استان هم اشاره کرد و گفت: در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان ۱۱۴ هزار و ۴۸۵ نفر بیمه هستند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر لرستان افزود: علاوه بر اینتعداد ۱۲ هزار و ۶۱۳ مادران غیر شاغل سه فرزند ساکن در روستا مشمول قانون ۲۱ ماده جوانی جمعیت هستند.
به گفته اسدی در مجموع ۱۲۷ هزار و ۹۸ نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر هستند.
وی تعداد مشمولان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر لرستان را ۲۸۶ هزار نفر عنوان کرد: ما با توسعه فرهنگ تیمی، تقویت همکاری توسعه مهارتهای حل مسئله و آموزشهای مهارتهای نرم همواره در صدد هستیم که با تعمیم پوشش بیمهای جامعه هدفمان را که همان کشاورزان، روستائیان و عشایر هستند را بیمه و آیندهای روشن را برایشان ترسیم کنیم.