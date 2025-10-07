پخش زنده
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد: باید هم به فکر تولید محتوای جدید باشیم و هم محتوای تولیدشده قبلی را بهطور مؤثر منتشر کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی زارعزاده گفت: در سالهای اخیر، علاوه بر انجام وظایف عمرانی در بافت تاریخی، اقدامات مؤثری در حوزه گردشگری صورت گرفته که مرهون حمایتهای شهردار، شورای اسلامی شهر بهویژه کمیسیون گردشگری است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه گردشگری در شهرداری به ادارهای مستقل با بودجهای جداگانه تبدیل شده و به فعالیت خود میپردازد، از رشد چشمگیر بودجه این حوزه خبر داد و افزود: این افزایش بودجه، نشاندهنده عزم جدی شهرداری یزد برای توسعه این بخش است.
معاون شهردار با اشاره به تولید بیش از ۲۰۰ کلیپ و مستند در حوزه گردشگری، بر ضرورت تقویت انتشار محتوا تأکید و اعلام کرد: ما در تولید محتوا قوی هستیم، اما در انتشار آن ضعف داریم. باید هم به فکر تولید محتوای جدید باشیم و هم محتوای تولیدشده قبلی را بهطور مؤثر منتشر کنیم.
زارعزاده از تدوین پنج کتاب در این حوزه خبر داد و از برگزاری اجلاس شهرداران شهرهای تاریخی کشور در آبانماه در یزد، به عنوان فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیتهای استان یاد کرد.