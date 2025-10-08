به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان گفت: این رویداد که هم‌زمان با سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان برگزار می‌شود، فرصتی برای نوجوانان است تا با تبادل تجربه، یادگیری و خلق آثار ارزشمند، نخستین گام‌های خود را در مسیر ورود به عرصه سینما بردارند.

میثم بکتاشیان افزود: این گردهمایی فرصتی بی‌نظیر برای نوجوانان بود تا از اندیشه به تجربه برسند و نخستین گام‌های خود را در مسیر ورود به عرصه سینما بردارند.

وی گفت: نخستین گردهمایی فیلم‌سازان نوجوان اصفهان علاوه بر آموزش عملی و کارگاهی، فرصتی برای تبادل تجربه، کشف استعداد‌های تازه و شکل‌گیری نگاهی خلاق و بومی به هنر پویانمایی و فیلم‌سازی در میان نسل جوان اصفهان و ایران بود.

مدیر نخستین گردهمایی فیلم سازان نوجوانان اصفهان افزود: ۳۰ نفر از نوجوانان فیلم ساز استان اصفهان در قالب شش گروه پنج نفره زیرنظر فیلم سازان مطرح حوزه کودک ونوجوان به تولید شش فیلم در قالب دو تا چهار دقیقه با موضوع اصفهان، هویت و فرهنگ و زیبست بوم این شه پرداختند که امشب در آیینی از نوجوانان فیلم ساز تجلیل شد.

میثم بکتاشیان، هدف از بهره گیری از ایده این نوجوانان در تولید فیلم را انتقال فرهنگ و پیام خود درقالب فیلم به هم نسل‌های خود بیان کرد و گفت: نوجوانان با ساخت این فیلم پیام خود در حوزه فرهنگ وهویت اصفهان را به به نسل‌های خود و آیندگان انتقال می‌دهند.

سی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان ونوجوانان امشب در اصفهان شهردوستدار کودک ادامه دارد.