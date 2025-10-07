پخش زنده
مشاور وزیر نیرو گفت: مصرف سرانه خانوارهای تهرانی در نیمه نخست امسال به طور متوسط از ماهانه ۱۶ هزار لیتر به ۱۴ هزار و ۵۰۰ لیتر کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سمیه خداپرست» در جریان بازدید از مرکز کنترل و هماهنگی آب تهران که با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور صورت گرفت، با بیان اینکه مصرف سرانه خانوارهای تهرانی در نیمه نخست امسال به طور متوسط از ماهانه ۱۶ هزار لیتر به ۱۴ هزار و ۵۰۰ لیتر کاهش یافته است، گفت: در این مدت، با انجام طرحهای مختلف در چهار محور، تولید و مصرف آب تهران ۶۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سالانه این دفتر، از ابلاغ رسمی برنامه راهبردی ۱۴۰۴ با توشیح وزیر نیرو خبر داد و گفت: برنامه عملکردی جدید این دفتر که محورهای راهبردی فعالیتهای امور زنان و خانواده در صنعت آب و برق را در بر گرفته و چارچوب فعالیت یکساله را مشخص میکند پس از توضیح وزیر نیرو به شرکتهای زیر مجموعه ابلاغ شده است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت نیرو همچنین به ارائه گزارش کیفی عملکرد یکساله دفتر امور زنان و خانواده پرداخت و وضعیت بهروزرسانی بانک اطلاعات کارکنان صنعت آب و برق را تشریح کرد.
وی در ادامه خواستار انسجام ملی و بودجهدهی جنسیتمحور برای مدیریت مصرف شد.
خداپرست، با اشاره به نقشآفرینی موثر زنان در مدیریت مصرف آب و انرژی، خواستار راهبری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای تحقق اهداف مهم از جمله ایجاد انسجام ملی در جهت نقشآفرینی مؤثر زنان در حوزه مدیریت مصرف (آب و برق)، اختصاص بودجه مشخص برای اجرای سیاستهای «جنسیتمحور» در مدیریت مصرف آب و برق، اختصاص بودجه کافی به این ساختار ارتقاء یافته و ارتقاء ساختار امور زنان و خانواده در وزارت نیرو شد.
مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اهمیت ایجاد سیاستهای ملی و انسجام با هماهنگی وزارت نیرو و همراهی سایر دستگاههای اجرایی، به نقش حیاتی رسانهها و آموزش عمومی برای پیشبرد این اهداف و افزایش مشارکت زنان در این حوزه اشاره کرد.
هدف از این نشست که با حضور تعدادی از بانوان متخصص در حوزههای آب، برق و انرژیهای تجدیدپذیر برگزار شد، ارائه فعالیتها، توانمندیها، ظرفیتها و تجارب خود در شرکتهای مربوطه بود.